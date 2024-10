Vitória sobre o River confirma marca impressionante do Atlético-MG contra clubes argentinos

Em uma noite iluminada para a equipe mineira, o Atlético saiu vitorioso diante do River Plate, no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Além do resultado positivo, o triunfo confirmou uma marca notável da equipe: neste século, jogando como mandante, o Galo jamais foi derrotado por uma equipe argentina. De acordo com o levantamento realizado pela “Flashscore”, plataforma especializada em dados e estatísticas no futebol, foram 15 partidas, com 13 vitórias e apenas dois empates.

Atlético-MG em busca da Glória Eterna

Em busca da “Glória Eterna”, a equipe de Gabriel Milito aposta no seu trio de ataque, formado por Paulinho, com 7 gols, Deyverson, com 4, e Hulk, com apenas 1 gol. Contudo, apesar de ter balançado as redes somente uma vez, Hulk é o maior assistente da equipe, ao lado de Scarpa, com 4 assistências.

Deyverson ficou marcado como um grande personagem na competição, saindo do banco diversas vezes para resolver a partida. Em 2021, marcou o gol do título para o Palmeiras diante do Flamengo e, agora, em 2024, contra o Fluminense, pelas quartas de final, anotou os tentos para a classificação da equipe mineira.

Com a vitória, o Atlético acumula mais um bom resultado dentro de casa, saindo derrotado como mandante somente em quatro confrontos. Aliás, sendo a última em agosto, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Série A.