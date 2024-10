Victor sobre Atlético e Flamengo: ‘Historicamente com erros graves’

Para Victor, o mais importante é ter notícias sobre o desempenho dos atletas do que a arbitragem após a final

Após o sorteio que definiu a final da Copa do Brasil para a Arena MRV, o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, comentou sobre a arbitragem do jogo. O ex-goleiro, afinal, pediu atenção para a situação e citou erros graves de arbitragem em jogos passados entre Atlético e Flamengo.

“Faz parte do jogo e da rivalidade que existe dentro de um padrão saudável. Contra fatos, não há argumentos; historicamente, ocorreram erros graves da arbitragem em confrontos entre Atlético e Flamengo. Isso faz parte do passado. O futebol evoluiu, e temos grandes nomes na arbitragem. Esperamos que, após o dia 10, as notícias sejam sobre os triunfos, os jogadores e a importância da conquista, e que a pauta não seja a arbitragem. Que a decisão seja pelo mérito e pelo merecimento, e não por eventuais erros dos árbitros”, ressaltou.

Além de Victor, o presidente Sérgio Coelho também pediu atenção à arbitragem e solicitou o uso de tecnologia nos jogos decisivos. O técnico do Flamengo, Filipe Luís, após o jogo contra o Corinthians, também mencionou a questão dos árbitros e pediu mais cuidado.