Vasco divulga relacionados com retorno de Jair e ausências

Com o importante retorno de Jair, o Vasco divulgou os jogadores relacionados para o duelo de logo mais contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (24), em São Januário, com o prélio sendo válido pela 19ª rodada (jogo atrasado) do torneio.

Jair é a principal novidade da relação. Assim, ele pode voltar a atuar depois de mais de oito meses se recuperando de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em fevereiro. Em relação aos convocados no último compromisso cruz-maltino, diante o Atlético-MG, no último sábado (19), pela Copa do Brasil, esta é a única adição, aliás.

