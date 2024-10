Vasco bate Cuiabá em jogo atrasado, quebra jejum e vê Z4 do Brasileiro mais distante

Hugo Moura, no segundo tempo, anota o gol solitário em São Januário; Cruz-Maltino segue em décimo, agora com 40 pontos

O resultado mantém o time em décimo na tabela, agora com 40 pontos e aumenta a gordura para o Z4. Além disso, os comandados de Rafael Paiva encerraram jejum de oito jogos sem triunfos na temporada. Faltam, portanto, mais oito partidas para o Cruz-Maltino buscar seu principal objetivo no campeonato: voltar a disputar uma competição continental em 2025.

O Vasco deixou para trás a eliminação na semifinal da Copa do Brasil e, mesmo sem jogar bem, venceu por 1 a 0 o Cuiabá na noite desta quinta-feira (24), em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. A torcida, em demonstração de apoio, compareceu em peso e viu, no começo do segundo tempo, Hugo Moura anotar o gol solitário em São Januário.

Faltou tudo

A primeira etapa foi fraca tecnicamente, com muitos erros de ambos os lados e falta de inspiração para aproveitar as brechas. O atacante Pitta assustou em finalização de fora da área, enquanto os donos da casa só levaram perigo aos 30 minutos, quando Paulo Henrique fez lançamento para Vegetti. Entretanto, o zagueiro Bruno Alves fez ótimo bloqueio. Pouco depois, Léo desperdiçou boa oportunidade. Ao apostar unicamente em cruzamentos e não ser bem-sucedido, o Vasco deixou o campo sob vaias da torcida.

Vasco, enfim, acorda

Logo no minuto inicial, o Cuiabá levou perigo em finalização de Gustavo Sauer que passou à direito de Léo Jardim. Após o susto, o Cruz-Maltino passou a frequentar mais o campo ofensivo. Aos sete minutos, João Victor cabeceou, a bola bateu no braço de Marllon, volta no zagueiro vascaíno antes de sobrar para Hugo Moura finalizar de primeira e abrir o placar. Fora o gol, o time carioca apresentou pouco ofensivamente. Com a necessidade de pontuar, o Cuiabá se lanou à frente e deu muito trabalho para a defesa cruz-maltina. Mas faltou qualidade ao adversário para buscar uma melhor sorte na Colina.

VASCO 1×0 CUIABÁ

Jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gol: Hugo Moura, 7’/2ºT (1-0)

Data: 24/10/2024 (quinta-feira)

Público: 16.698 (16.304 pagantes)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David, 34’/1ºT), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Dominguez, 23’/2ºT); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payer, 41’/2ºT), Puma Rodríguez e Philippe Coutinho (Jair, 22’/2ºT); Emerson Rodríguez (Lucas Pitón, intervalo) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max, 42’/2ºT); Filipe Augusto (Jonathan Cafu, 42’/2ºT), Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik Lacerda, 37’/2ºT), Clayson (Eliel, 27’/2ºT) e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Hugo Moura, Vegetti (VAS); Derik Lacerda (CUI)