Torcedor do Peñarol faz gesto racista em jogo contra o Botafogo

Episódio aconteceu na goleada do Glorioso por 5 a 0 sobre o time Carbonero, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semi da Libertadores

Um torcedor do Peñarol fez gesto racista durante o duelo com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O jogo, válido pela ida das semifinais da Libertadores, terminou com a goleada do Glorioso por 5 a 0, nesta quarta-feira (23).

Um homem com camisa do time uruguaio apareceu imitando macaco em direção a um gandula, de acordo com o ‘ge’. O episódio aconteceu durante a comemoração do segundo gol do Botafogo, marcado por Barboza, no segundo tempo da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do caso de racismo, torcedores do Peñarol foram responsáveis por confusão após o apito final. Alguns uruguaios arrancaram cadeiras do estádio, e a polícia reagiu para reprimir os atos dos visitantes. Gerou-se tumulto na saída, pois um grupo tentava deixar o Nilton Santos antes do permitido.