Sergio Agüero afirma preferir Lamine Yamal a Vini Jr

Às vésperas do ‘El Clásico’ deste fim de semana, Sergio Agüero opinou sobre duas estrelas de Real Madrid e Barcelona: Vini Jr e Lamine Yamal. Para o ex-jogador argentino, o atacante do time catalão tem mais talento que o atleta brasileiro.

“No estilo de jogo, falando em talento, Lamine tem muito mais coisas que Vinicius, embora tenha mais experiência e seja mais um jogador com os títulos conquistados pelo Real Madrid. Vinicius é um dos ‘top 3’ do mundo, mas pela idade e talento, prefiro mais o Lamine. Se dependesse de mim, teria um de cada lado do meu time e faria o adversário rezar. É como quando Messi e Neymar estavam juntos. Vinicius agora tem Mbappé em Madrid, mas é mais um ‘9’ e não tem o talento de Vinicius”, opinou o ex-Barcelona em entrevista ao Mundo Deportivo.

Os dois grandes nomes do futebol na atualidade vão se encontrar no clássico espanhol que acontece no próximo sábado (26), às 16h (horário de Brasília). Pela 11ª rodada da La Liga, a partida será no Santiago Bernabéu. Agüero também opinou sobre o duelo.