São Paulo confirma pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O São Paulo confirmou, na manhã desta quinta-feira (24/10), que vai fazer a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. O clube participará da FC Series, evento que reunirá clubes estrangeiros na Florida. Por lá, disputará dois amistosos. O elenco deve viajar no dia 8 de janeiro e retornar ao Brasil no dia 22. Os jogadores ficarão em Orlando e, depois, em Miami.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É com grande satisfação que aceitamos o convite da organização da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial”, disse o presidente do clube, Júlio Casares.