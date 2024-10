São Paulo avisa que não vai renovar contrato de Nikão

Meia tem contrato com o Tricolor até o final do ano, está emprestado ao Athletico, mas deve procurar outro clube em 2025

O São Paulo decidiu que não vai renovar o contrato do meia Nikão. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final de 2024, mas ficará livre no mercado em 2025 para achar um novo clube. No momento, o atleta está emprestado ao Athletico-PR e, portanto, não vai retornar ao Morumbis.

A avaliação da diretoria é que o jogador não deu certo no Tricolor Paulista. Além disso, por conta do novo fundo de investimentos, o São Paulo vai começar a cortar gastos. O clube tinha um gasto de R$ 500 mil mensais com Nikão. Com sua saída, vai abrir um espaço na folha salarial.