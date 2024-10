Santos recua por Gabigol. Entenda as razões do Peixe

Clube vê dificuldade de seduzir o centroavante por não disputar nenhum torneio continental no ano que vem e mudança de status no Rio

O Santos viu a possibilidade do retorno de Gabigol ficar mais distante. O jogador está em fim de contrato com o Flamengo e o Peixe nunca escondeu a vontade de contar com seu Menino da Vila de volta. Contudo, dois fatores recentes fizeram com que o Alvinegro Praiano recuasse nas conversas.

A primeira foi a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís no Flamengo. O fato de ele voltar a ser peça importante no Flamengo com o novo treinador pesa na equação. Gabigol voltou a ser titular do Rubro-Negro e, segundo os relatos recebidos na Vila Belmiro, voltou a ter satisfação no Rio de Janeiro. Assim, existe a possibilidade dele estender seu vínculo na Gávea e permanecer mais um tempo na equipe carioca.