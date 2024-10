Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, que está fora do ‘El Clásico’

Brasileiro apresenta problema muscular no bíceps femoral da perna direita e não enfrenta o Barcelona no sábado, às 16h

O Real Madrid divulgou, nesta quinta-feira (24), que Rodrygo sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Assim, o atacante está fora do clássico contra o Barcelona, no próximo sábado (26), às 16h (de Brasília), pela La Liga, no Santiago Bernabéu. Ele pode ficar longe dos gramados dentro de três semanas, segundo a imprensa espanhola.

Vale lembrar que o brasileiro sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo do jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions League.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa. Seguimos firmes, sempre com vocês ao meu lado. HALA MADRID!”, disse o jogador em suas redes sociais.