Possível filha de Neymar se recupera após procedimento cirúrgico

A possível quarta filha de Neymar, Jazmin Zoé, retornou a sua casa para se recuperar de um procedimento cirúrgico. A menina de 10 anos retirou as amígdalas nesta semana enquanto aguarda o resultado do teste de DNA, que constatará ou não a paternidade do craque.

“Tenho 100% de certeza que Jazmin é filha de Neymar. Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração”, desabafou e citou Davi Lucca, filho do astro com Carolina Dantas, e Mavie, filha com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Mais recentemente, o atacante descobriu que tem mais uma filha, Helena, de um caso com a influenciadora Amanda Kimberlly.

“Se ele quisesse resolver esta situação, já teria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA. Estamos esperando há muito tempo. Espero que todos entendam que não depende de mim”, concluiu Gabriella.

Razões para o resultado do teste de DNA não ter sido divulgado

Neymar fez a coleta do seu material genético no início de outubro, exatamente para fosse realizado o teste de DNA de Jazmin Zoé, de 10 anos. Se houver constatação que o craque é pai da menina em um suposto affair com Gabriella Gáspar, a húngara será a quarta filha do atacante.Segundo informações do jornal “O Globo”, o resultado deveria sair em um mês. Apesar disso, de acordo com informações do colunista Matheus Baldi, a descoberta não está tão próxima. Afinal, os detalhes burocráticos na Hungria atrapalham a divulgação se Neymar é ou não o pai da criança.

De acordo com Baldi, a defesa do craque solicitou que Gáspar e Jásmin fossem para o Brasil com o intuito de realizar o teste de DNA. Entretanto, o alto custo com a locomoção fez os representantes jurídicos da ex-modelo serem contra o pedido. Com isso, o juiz do caso possibilitou que a coleta ocorresse no exterior. Com a decisão, a Justiça húngara precisou determinar um laboratório, que tivesse o aval das autoridades locais para a realização da coleta do material genético. Posteriormente, seria necessário realizar o envio para o Brasil. O problema é que ainda há uma pendência com relação a esta coleta, segundo Baldi. Desta forma, ainda não é possível fazer a comparação genética.