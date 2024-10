Pela Liga Conferência, Chelsea vai até a Grécia e goleia Panathinaikos

O Chelsea voltou a vencer na Liga Conferência, consolidando sua boa fase. Após uma estreia sólida contra o Gent em casa, os ingleses foram até a Grécia e derrotaram o Panathinaikos por 4 a 1, nesta quinta-feira (24/10), na segunda rodada da fase de grupos da competição.

O português João Félix abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, o ucraniano Mudryk — que deu a assistência para o primeiro gol — ampliou. Os dois seguiram fazendo a diferença. Afinal, João Félix fez o terceiro gol com passe do ucraniano e foi protagonista do pênalti que Nkunku ampliou. O Panathinaikos diminuiu com Pellistri.

Chelsea 100%

Com essa vitória, o Chelsea chega aos seis pontos e se posiciona no G8, grupo que garante classificação automática para as oitavas de final. Por outro lado, o Panathinaikos permanece com apenas um ponto, ficando fora até mesmo do grupo da repescagem (entre 9º e 24º lugares).