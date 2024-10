Palmeiras segue preparação e Naves vê jogo ‘fundamental’ contra o Fortaleza

Verdão encara o Fortaleza neste sábado, no Allianz Parque, em duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, neste sábado (26/10), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Leão do Pici é fundamental para as pretensões do Verdão na competição. Tanto que todos os jogadores do elenco sabem disso, principalmente Naves.

O defensor ressaltou o bom momento vivido pela equipe nos últimos jogos, mas se o Palmeiras quiser seguir sonhando com o título, precisa vencer este duelo direto.