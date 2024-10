Palmeiras prepara Luighi para integrar elenco profissional em 2025

Luighi já disputou três jogos no elenco principal nesta temporada e marcou um gol (contra o Flamengo no Brasileirão). Ele vem sendo acompanhado pela comissão técnica de Abel Ferreira nos últimos anos e gera grande expectativa não só internamente, mas também entre os torcedores.

O atacante Luighi, de apenas 18 anos, será promovido ao time profissional do Palmeiras em 2025. O técnico Abel Ferreira já avisou que gostaria de contar com o garoto no elenco do Verdão. O jogador deve chegar para ser reserva imediato de Flaco López e até mesmo brigar pela posição no time titular.

Aliás, o Palmeiras já foi ao mercado para trazer um substituto para Luighi no sub-20. Afinal, o atacante Leandro Kauã, mais conhecido como LK, de 19 anos e que pertence ao Náutico, fará um período de testes na Academia de Futebol. Assim, ele chegará justamente para substituir a joia palestrina por um período.

Luighi está no Palmeiras desde o sub-11 e é visto com condições para ser o camisa 9 titular do Palmeiras no futuro. A expectativa é tão grande que o jogador já convive com sondagens da Europa. O Arsenal e o Southampton, ambos da Inglaterra, chegaram a conversar com o Verdão para contratar o atacante, mas os paulistas desejam ver o seu atleta atuar pelo profissional, antes de pensar em uma venda.

Após este assédio europeu, o Palmeiras renovou o contrato do jogador e aumentou a multa para 80 milhões de euros (R$ 492 milhões).