Paiva cita desgaste mental do Vasco e valoriza vitória: ‘Hoje foi goleada’

O Vasco voltou a reencontrar o caminho das vitórias após bater o Cuiabá, nesta quinta-feira, em partida atrasada do Brasileirão. Contudo, a atuação do Cruz-Maltino deixou a desejar. Após o duelo, o técnico Rafael Paiva reconheceu a baixa criação do time, mas destacou que o resultado era o mais importante por causa da eliminação na Copa do Brasil.

“O resultado era fundamental hoje, a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. Sabemos que ficamos muito aquém da nossa forma de jogar, de como a gente gostaria. A gente tinha quase certeza que seria um jogo muito difícil emocionalmente, vínhamos de um peso do jogo do Atlético-MG, de ter tomado aquele gol no final que poderíamos segurar e ter levado para os pênaltis. A gente sabia que ia sofrer hoje. Não conseguimos encaixar o jogo, mas ganhar era o mais importante, 1 a 0 foi goleada para nós”, destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rafael Paiva, afinal, também salientou que o time sofreu um desgaste mental por conta da eliminação para o Atlético, pela semifinal da Copa do Brasil. Ele, aliás, reforçou que sabia que a equipe iria sofrer por conta da situação.