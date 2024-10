Operário-PR vence América-MG e mantém vivo o sonho de acesso à Série A

Com gol de Ronald, fantasma é superior no confronto direto e chega aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro da segunda divisão

Em duelo de equipes que ainda sonham com o acesso à elite do futebol brasileiro, o Operário recebeu o América Mineiro no Germano Krüger, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Ronald. Com o resultado, o Fantasma chegou aos 50 pontos e ocupa a sétima posição. Já o América-MG é o oitavo, com 49 pontos. Ambos ainda têm chances remotas de acesso.

