Matheus Gonçalves, do Flamengo, tem nova traição exposta na web; veja prints

A vida pessoal de Matheus Gonçalves deu uma reviravolta de ontem para hoje. Após ter seu caso extraconjugal exposto na mídia, o jogador do Flamengo se complicou ainda mais nesta quinta-feira (24) com a divulgação de outra suposta traição. O lateral, contudo, nega que ainda esteja em um relacionamento com Duda Britto e garante que os casos ocorreram quando estava solteiro. Depois divulgar fotos íntimas do encontro entre Matheus e uma moça – que não teve identidade revelada -, o portal Léo Dias revelou outra suposta traição do lateral nesta quinta-feira (24). O site afirma que o rubro-negro seguiu o ‘protocolo’ e se apresentou como solteiro à Ana Júlia, de 21 anos, moradora de Volta Redonda. Os dois se encontraram cerca de dois dias após o início das interações nas redes sociais, em 28 de abril. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Então, no mês de abril trocamos mensagens pelo Insta e no WhatsApp. Ele começou reagindo aos meus stories no Instagram, depois me passou o número dele e conversamos. Ele me chamou para ir para o Rio e, em dois dias de conversa, fui para lá com uma amiga minha”, revelou Ana Júlia ao portal.

Veja os prints O lateral do Flamengo arcou com um Uber de Volta Redonda até o Rio de Janeiro para encontrar com Ana Júlia, que estava acompanhada de uma amiga. Um amigo de Matheus recebeu as meninas na cidade e ficou responsável por levá-las ao jogador, que estava em Bangu para uma partida do Rubro-Negro. “Encontrei com ele em Bangu. Um amigo dele nos buscou na praia onde estávamos. No dia, teve até um jogo do Flamengo, no qual ele estava relacionado. Chegamos em Bangu, ele estava na rua tomando um açaí, entrou no carro e fomos para um motel. Depois disso, voltei para casa, e ele pagou o Uber para ir e voltar, mais de R$ 400”, contou. Ana Júlia descobriu pouco depois, vasculhando o Tik Tok do jogador, que Matheus Gonçalves namorava Duda Britto. Primeiro ela desconfiou dos comentários nos conteúdos do lateral e confirmou a suspeita ao se deparar com registros dos dois no perfil da influencer. “Tinha vídeo deles recente na época”, contou.