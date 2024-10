Marco Braz, VP do Flamengo, alfineta Atlético-MG após sorteio

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, falou à imprensa logo após o sorteio que definiu a segunda final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG para a Arena MRV, em Minas Gerais. Citando a antiga rivalidade entre as equipes, o dirigente ironizou, revelando que “foi bom” o sorteio ter definido a volta para a casa do rival rubro-negro.

“A rivalidade com o Atlético-MG vem de 40, 50 anos. É desde os anos 80 que tem conversa fiada com relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui (no Rio de Janeiro), iriam falar que a bola (utilizada no sorteio) era fria, era ruim, então foi até bom acontecer isso de o segundo jogo ser lá”, frisou, referindo-se às polêmicas de arbitragem de jogos históricos dos anos 80 entre as equipes, das melhores do país à época.

