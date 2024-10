Manchester United empata com Fenerbahçe e iguala sua pior sequência em competições europeias

O Manchester United alcançou uma péssima marca nesta quinta-feira (24). Com o empate por 1 a 1 contra o Fenerbahçe, no estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia, os Red Devils igualaram a sua pior sequência da história em competições europeias. Foi o sexto jogo consecutivo sem vitória do clube inglês e a pressão aumenta sob o trabalho do técnico Erik ten Hag. Eriksen abriu o placar para o United no primeiro tempo, que ainda contou com dois milagres do goleiro Onana para evitar o gol dos donos da casa e levar a vantagem parcial para o intervalo. Mas, no começo da segunda etapa, En-Nesyri deixou tudo igual para o time turco, comandado por José Mourinho.

Dessa maneira, o Manchester United teve mais um tropeço nesta edição da Liga Europa e ainda não venceu após três rodadas disputadas. Assim, a equipe está na 21ª posição, com três pontos, frutos de três empates consecutivos na segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Nos dois primeiros compromissos, o United não conseguiu vencer seus jogos contra Twente e Porto.

Apesar da campanha ruim, o clube inglês segue na zona de classificação para o playoff do mata-mata da Liga Europa.