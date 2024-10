Luiz Henrique explica mudança de postura do Botafogo no 2º tempo

Autor de um golaço na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, o atacante Luiz Henrique era só sorrisos no Estádio Nilton Santos. Em entrevista após a partida, o atacante explicou as dificuldades no primeiro tempo e como foi a conversa com o técnico Artur Jorge no intervalo para o time fazer cinco gols na etapa final.

“No primeiro tempo o time estava muito bem, só que o Peñarol soube defender seu gol. Foi difícil passar por eles, estavam com uma linha de seis atrás. Nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, para acabar, estávamos atacando bem, mas a bola não estava entrando. Fomos para o intervalo tranquilos para esperar o que o mister ia falar, ele só falou para ter um pouco de paciência e tranquilidade, tocar a bola rápido de lado a lado para fazer o time cansar”, explicou Luiz Henrique.