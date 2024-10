Leicester x Nottingham Forest: onde assistir e escalações

Equipes medem forças nesta sexta (24), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium, pela 9ª rodada da Premier League

Na abertura da 9ª rodada da Premier League, Leicester e Nottingham Forest medem forças nesta sexta-feira (24), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium. Sendo assim, as duas equipes almejam voos maiores na classificação para encostar no pelotão de frente da competição nacional.

Dessa forma, os donos da casa somam 9 pontos, na 14ª colocação, e tentam se afastar da zona de rebaixamento e dar um salto na tabela. Os visitantes, por sua vez, estão em oitavo, com 13, dois pontos a menos que o Brighton, que ocupa a quinta colocação.

Onde assistir

A partida desta sexta-feira (25) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming) e da ESPN (canal fechado).