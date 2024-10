Kauã Elias fala sobre primeiro Fla-Flu e possível saída para a Europa: ‘Quero ficar no Fluminense’

Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', atleta faz balanço da primeira temporada como titular entre os profissionais do Tricolor

Uma das apostas certeiras do técnico Mano Menezes, Kauã Elias aproveitou a oportunidade entre os profissionais do Fluminense e conseguiu ser o substituto de Germán Cano, que estava lesionado. Assim, o jogador chamou a atenção do futebol espanhol e, aos 18 anos, soma 36 partidas disputadas em 2024, até aqui.

Dessa forma, o jogador estufou a rede em seis oportunidades, com duas assistências, e se consolidou como titular da equipe carioca. De acordo com o periódico espanhol AS, a Real Sociedad (ESP) chegou a fazer uma oferta pelo jovem, mas não conseguiu convencê-lo a deixar o Tricolor. Kauã, aliás, concedeu uma entrevista ao jornal e falou de seu momento na temporada e da proposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Claro que quero ficar no Fluminense. Sou muito grato ao clube por tudo o que me deu e continua a dar. É um clube gigante que sempre sonhei em jogar. E o futuro […] não sabemos o que pode acontecer, mas deixo isso nas mãos dos meus agentes, que sei que estão administrando bem a minha carreira. Eu realmente quero jogar na Europa. Mas agora estou focado no Fluminense, estou focado em ter um desempenho melhor, em ajudar o time a sair da zona de rebaixamento e chegar o mais alto possível na tabela, seja ele marcando ou dando assistência”, afirmou ao As.