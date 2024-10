José Roberto Wright perde ação na Justiça contra o Atlético-MG

O ex-árbitro José Roberto Wright perdeu na Justiça uma ação movida contra o Atlético-MG. No processo, ele cobrava retratação e reparação por danos morais após uma postagem do clube mineiro. A ação foi aberta no 6º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro. Não cabe mais recurso.

Em junho do ano passado, o Atlético-MG ironizou a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Na ocasião, ele expulsou Hulk na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Posteriormente, o Galo fez uma publicação no X (antigo Twitter) para ironizá-lo. Na postagem, o clube mineiro comparava a atuação de Rodrigo com a de Wright no duelo contra o Flamengo, pela Libertadores de 1981 (árbitro expulsou quatro jogadores atleticanos).