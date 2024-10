Hugo Souza aposta na torcida para abrir vantagem contra o Racing

O Corinthians encara o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira (24/10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. E o goleiro Hugo Souza aposta na força da torcida para que o Timão consiga levar uma vantagem para o embate de volta, em Buenos Aires.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Fizemos uma preparação com muito entusiasmo, muita vontade. A gente sabe da missão difícil que tem, mas conta com o apoio da nossa torcida dentro de casa, onde somos muito fortes, e temos a certeza que vamos fazer um grande jogo. Está tudo pronto, cada um sabe o que tem de fazer e vai dar o seu melhor. Se Deus quiser a gente vai sair com a vitória”, disse Hugo Souza, que prosseguiu: