Hugo Moura vibra com vitória do Vasco: ‘Resultado é para torcida’

Volante garante triunfo do Cruz-Maltino sobre o Cuiabá, nesta quinta-feira, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro

O Vasco acabou com um jejum de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino bateu o Cuiabá, nesta quinta-feira, em São Januário, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão. Autor do gol do triunfo, o volante Hugo Moura dedicou os três pontos para a torcida vascaína.

“Primeiro, agradecer essa torcida pelo que fizeram no sábado. Nos apoiou desde a chegada. Acho que fomos melhores que o Atlético-MG. A gente sabia que precisava vencer. Uma vitória que nos deixa na parte de cima. O resultado é para essa torcida”, disse o volante.