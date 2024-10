Haaland ‘entra em uma fria’ após brilho pelo Manchester City

Erling Haaland, artilheiro do Manchester City na temporada, teve uma foto publicada em um momento de 'fria' após brilhar na Champions League

O atacante Erling Haaland ‘entrou em uma fria’ após brilhar na goleada do Manchester City pela Champions League. O norueguês, que marcou dois (com direito a golaço acrobático) dos cinco gols da goleada dos Citizens sobre o Sparta Praga, surgiu em uma atividade diferente durante sua recuperação física.

Em uma postagem no Instagram do Manchester City, o goleador apareceu sem camisa, mas com gorro e uma máscara durante uma sessão dentro de uma câmara crioterápica. Segundo a imprensa inglesa, a máquina consegue diminuir a temperatura a até -200ºC graus.