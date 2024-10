Fluminense abre check-ins de sócios para duelo com o Grêmio pelo Brasileirão

Equipe carioca mede forças com o Tricolor gaúcho no dia 02/11 (sábado), às 21h, no Maracanã, pela 32ª rodada da competição

O Fluminense abriu, nesta quinta-feira (24), os check-ins de sócios para o duelo com o Grêmio, que acontece no dia 02/11 (sábado), às 21h, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Assim, a venda on-line para não-sócios terá início no domingo (27), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 31 (quinta-feira).

Antes disso, o Tricolor entrará em campo no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), para medir forças com o Vitória, em Salvador. Dessa forma, como a diferença entre as equipes é de apenas quatro pontos, o duelo ganha contorno de confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Nesse sentido, com o triunfo sobre o Athletico, os comandados do técnico Mano Menezes deram um salto na tabela e, agora, ocupam a 11ª colocação, com 36 pontos. O primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento é o Corinthians, que tem 32. Em campo, aliás, Germán Cano desencantou e estufou a rede depois de mais de cinco meses de jejum.