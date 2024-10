Filha de ídolo do Flamengo brilha na web, se lança como funkeira e faz ensaio sensual no Vidigal

Ela nasceu na Espanha, mas devido ao trabalho do pai e à ligação com o Brasil, foi criada no Rio de Janeiro. Ana Petkovic, filha de Dejan Petkovic, um dos grandes ídolos da história do Flamengo, aproveitou tudo o que aprendeu durante sua infância para iniciar uma nova fase na carreira.

Ana está no mundo da música desde 2017, quando lançou um disco focado na Música Popular Brasileira. No entanto, seu trabalho mais recente é “Lâmia”. A novidade é que, agora, a artista mistura sensualidade com empoderamento feminino, utilizando batidas do funk.

Para apresentar suas novas músicas, Ana fez um ensaio sensual no Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela usou roupas de estilistas locais e fez questão de envolver a comunidade em todos os aspectos desse novo momento.