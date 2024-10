Fábio, do Fluminense, vai alcançar marca histórica pelo Brasileirão

Rio de Janeiro, Brasil - 17/10/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Flamengo esta noite no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Jogada 10

Aos 44 anos, Fábio está longe de pensar em pendurar as chuteiras e vive outro grande momento da carreira. Com grandes atuações, é titular absoluto do Fluminense e tem sido peça-chave na recuperação da equipe carioca no Brasileirão. Assim, o jogador tem se consolidado como um dos grandes arqueiros da história do futebol brasileiro e ídolo do Tricolor. No próximo sábado (26), o incansável atleta vai completar 700 partidas pelo Campeonato Brasileiro, somando os jogos que fez também por Vasco e Cruzeiro. Sendo assim, o duelo será contra o Vitória, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 31ª rodada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Fábio é o jogador brasileiro com mais partidas disputadas na história da Libertadores, com 110 jogos. Ele também detém alguns recordes na história da competição nacional. É quem mais disputou edições (23), quem mais jogou (699) e o jogador mais velho a disputar uma partida.

No último triunfo sobre o Furacão, no Maracanã, o goleiro fez duas grandes defesas, que impediram que o adversário abrisse o placar. Dessa forma, na primeira delas, Pablo finalizou de pé direito bem perto da pequena área e obrigou o camisa 1 a esbanjar reflexo. Em seguida, Emerson disparou sozinho e finalizou, mas o goleiro fechou sua meta. “O Fábio está no grupo seleto de goleiros que faz a defesa do jogo com frequência, a defesa que dá três pontos para a equipe. Se a gente olhar nos últimos jogos, todas essas nossas vitórias têm várias assinaturas, mas a dele está quase sempre presente. Eu tive a honra de dirigi-lo no Cruzeiro durante três anos, cheguei a levá-lo pra Seleção num jogo de Superclássico. É um pecado que esses grandes profissionais fiquem velhos, mas ficam e acho que serve o exemplo que eles deixaram, a trajetória que construíram, exatamente pelos profissionais que vêm e que querem vencer na posição, que é duríssima, mas o Fábio é extraordinário em tudo”, disse Mano.