Diniz pode completar o quinto mês sem vitórias

Último triunfo foi no dia 29 de maio, quando o técnico do Cruzeiro ainda estava no Fluminense

O técnico Fernando Diniz enfrenta uma pressão particular: em seu novo clube há um mês, ele ainda não conseguiu uma vitória. Na noite de quarta-feira (23), o Cruzeiro tinha tudo para mudar a situação, mas empatou com o Lanús por 1 a 1, em jogo pela Copa Sul-Americana, no Mineirão.

O time celeste começou melhor a partida de ida das semifinais da competição e abriu o placar com Kaio Jorge. No entanto, viu Carrera empatar no segundo tempo, encerrando o confronto. Assim, o treinador continua sua busca pela primeira vitória à frente do time.

Além disso, o jejum de Fernando Diniz se estende desde sua passagem pelo Fluminense. A última vez que ele deixou o campo comemorando foi no dia 29 de maio, quando o Tricolor venceu o Alianza Lima por 3 a 2, em jogo da fase de grupos da Copa Libertadores, no Rio de Janeiro, no Maracanã.