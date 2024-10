Di María exalta retorno de Neymar aos gramados pelo Al-Hilal: ‘Futebol sorri’

Atleta, que atualmente está no Benfica, afirma ter uma ótima relação com o craque brasileiro e o chama de melhor do mundo Crédito: Jogada 10

Depois de mais de um ano, Neymar, enfim, retornou aos gramados com a camisa do Al-Hilal. Assim, um amigo do brasileiro, de longa data, celebrou o momento. Trata-se de Angel Di Maria, do Benfica, com quem atuou pelo Paris Saint-Germain, que encheu o camisa 10 de elogios. “Para mim, é um dos melhores jogadores brasileiros, depois do Kaká e do Ronaldinho. E, mesmo sem jogar, para mim continua sendo o melhor (do mundo). Fico muito feliz por ele estar de volta, porque o futebol sorri”, disse Di María à emissora TNT. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Falei com ele há dois dias, estamos sempre nos falando, temos uma relação muito boa, é um grande amigo. O que lhe disse é que fiquei muito contente por ele ter voltado a jogar”, acrescentou.