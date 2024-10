Copa do Brasil: Atlético comemora decisão em casa e garante ingressos a preços acessíveis

Está definido: o Atlético decidirá a final da Copa do Brasil na Arena MRV, no dia 10 de novembro. O primeiro jogo contra o Flamengo ocorrerá no dia 3 de novembro, no Maracanã. O sorteio aconteceu na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Galo, representado pelo presidente Sérgio Coelho, celebrou a oportunidade de realizar a segunda partida em sua nova arena.

“A expectativa é enorme ao decidir em casa. A torcida deseja isso, a maioria queria. Mas isso não garante nada; o Botafogo, por exemplo, venceu por 5 a 0 em casa ontem”, lembrou o mandatário atleticano.