Confira planos do Consórcio Fla-Flu para mudanças no Maracanã

O Consórcio Fla-Flu tem grandes planos para o Maracanã, que será gerido pela dupla Flamengo e Fluminense pelos próximos 20 anos. O diretor geral do estádio, Severiano Braga, detalhou algumas das ideias que serão implementadas no Maraca, como um grande museu de futebol, além de luzes de LED, gramado de última geração, restaurantes e cafés.

O CEO, que já trabalhou em estádios como Mineirão e Nilton Santos, explicou, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (24) pelo “ge”, mais detalhes sobre o museu previsto para o Maior do Mundo.

“O museu do futebol é uma obra prevista em edital, que é uma das obrigatórias. Essas obras obrigatórias temos que fazer no Maracanã e no Maracanãzinho e vão custar algo em torno de R$ 140 milhões. Hoje a gente tem o tour do Maracanã, que é muito bem visitado. Eu tenho três anos de prazo para inaugurar o museu. Só que o museu é um item que vai me dar rentabilidade para poder pagar minhas contas aqui. Vou estudar junto com a equipe que eu vou trazer de planejamento uma maneira de antecipar, porque eu tenho que calibrar. Quero trazer receita para dentro o mais rápido possível”, revelou Severiano.