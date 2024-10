Comissão de Ética sugere suspensão do pedido de impeachment de Augusto Melo

SAO PAULO, BRAZIL - JULY 16: Augusto Melo, President of Corinthians looks on during the match between Corinthians and Criciuma at Neo Quimica Arena on July 16, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images) Crédito: Ricardo Moreira

A Comissão de Ética do Corinthians entregou um parecer sobre o pedido de impeachment de Augusto Melo na noite desta quarta-feira (24/10). Nele, o grupo pede a suspensão do processo de destituição até que seja concluído o inquérito policial que apura possíveis irregularidades. Principalmente no contrato com a antiga patrocinadora VaideBet. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na avaliação da Comissão de Ética, o Corinthians pode cometer uma injustiça se tomar qualquer decisão antes que a Polícia Civil tenha encerrado as investigações. O caso VaideBet é o principal foco do grupo que tenta destituir Augusto Melo da presidência do Timão.

Apesar do parecer sugerindo a suspensão do processo, o impeachment acabará sendo levado à votação pelo Conselho Deliberativo. Isso se o presidente do mesmo, Romeu Tuma Júnior, quiser. Contudo, o mandatário ainda vai aguardar não só o inquérito policial, mas também o fim da temporada. Romeu Tuma Júnior acredita que a discussão do impeachment pode gerar uma turbulência em uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. O Timão briga contra o rebaixamento no torneio nacional e pelo título continental. “A prioridade neste momento é foco total em colaborar com nosso time que luta para se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol e para conquistar o título da Copa Conmebol Sul-Americana”, disse Romeu Tuma Júnior.