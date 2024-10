Bastidores: Vestiário do Atlético celebra vitória e demonstra carinho por Deyverson

Atacante Deyverson recebeu o carinho dos torcedores do Atlético e também nos vestiários com jogadores e comissão técnica

Após a vitória sobre o River Plate, por 3 a 0, na noite da última terça-feira (22), o vestiário do Atlético ficou bastante agitado. Afinal, não é todo dia que uma semifinal de Copa Libertadores termina com um resultado tão expressivo. Especialmente nesta edição, em que os brasileiros obtiveram grandes vitórias (3 a 0 do Galo sobre o River e 5 a 0 do Botafogo sobre o Peñarol). Nos vestiários da Arena MRV, o atacante Deyverson recebeu o carinho dos colegas.

Deyverson marcou dois gols e deu uma assistência para Paulinho. Ele deixou o campo aplaudido pelos torcedores atleticanos, que gritaram o nome do camisa 9. Nos vestiários da Arena MRV, a atmosfera de celebração continuou, com o jogador sendo cumprimentado um a um pelos companheiros.

O Atlético volta a campo contra o Internacional no sábado (26), no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O River também tem um compromisso antes da decisão: enfrentará o Defensa y Justicia, pela 19ª rodada do Campeonato Argentino.