Barboza se emociona com primeiro gol pelo Botafogo: ‘Muito feliz’

O zagueiro Alexander Barboza marcou nesta quarta-feira (23/10) seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, na goleada sobre o Peñarol por 5 a 0 no Estádio Nilton Santos pelas semifinais da Libertadores. Um dos destaques do time no segundo tempo, o argentino deu entrevista após o jogo muito emocionado.

“Chegou, chegou. Procurei muito. Hoje chegou, estou muito feliz. Tem gente hoje que não está comigo aqui, está no céu, e queria fazer por eles”, disse Barboza, com os olhos cheios d’água, em entrevista à “TV Globo“.