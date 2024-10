Avaí x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Avaí recebe o Vila Nova nesta sexta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 12ª colocação, com 43 pontos, o Leão da Ilha precisa vencer para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. No momento, são sete pontos de diferença para o primeiro da degola. Enquanto isso, o Tigre está na parte de cima da tabela, na quinta posição, somando 52 pontos. A equipe ainda sonha com o acesso e, para isso, uma vitória fora de casa é de suma importância.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal fechado Sportv, além do pay-per-view Premiere.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Avaí

O time de Santa Catarina precisa se recuperar no campeonato, já que não sabe o que é vencer há seis jogos na Segundona. Nesse período, foram três empates e três derrotas. O revés mais recente foi para o Novorizontino na última terça-feira (22), por 2 a 0, fora de casa. Portanto, quer contar com o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Para a partida, não há desfalques confirmados.