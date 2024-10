Atletas do Cruzeiro defendem Diniz e pedem confiança

Time mineiro ainda não venceu sob comando do treinador e precisa de recuperação no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro não vence desde a chegada de Fernando Diniz e vive um momento de crise. O time deixou de pontuar no Brasileirão e apenas empatou o jogo de ida contra o Lanús, pela Sul-Americana.

Apesar da fase ruim, os jogadores reafirmam o comprometimento com Diniz. Os líderes do elenco celeste estão ao lado do treinador e pedem um voto de confiança no seu trabalho, que começou há cerca de um mês, após a demissão de Fernando Seabra.

