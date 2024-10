Artur Jorge elogia postura Botafogo e não crava vaga na final: ‘Não seria bom senso’

Técnico também explica sobre mudança de dinâmica no segundo tempo e pede atenção ao jogo de volta, mesmo com goleada por 5 a 0 contra o Peñarol

A postura do Botafogo do primeiro para o segundo tempo foi nítida. Afinal, o Glorioso balançou as redes cinco vezes na etapa final para garantir a goleada sobre o Peñarol, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Depois da partida, o técnico Artur Jorge explicou a orientação para os jogadores no intervalo.

“Em primeiro lugar, agradecer e nos dar parabéns. Estamos no meio do percurso para esta final. A primeira etapa foi muito amarrada para as duas equipes. Não tivemos nenhum erro, mas faltou fazer o suficiente para chegar na baliza. Precisamos fazer alguns ajustes no intervalo, pedi que mantivessem a serenidade, que aumentassem um pouco mais a intensidade. Quanto mais ritmo tivesse, mais vantagem para nós, um jogo mais rápido, mais corrido. Conseguimos no segundo tempo libertar os nossos jogadores da segunda linha de ataque e fazer os gols que eram necessários”, afirmou Artur Jorge.

O treinador alvinegro deixou claro que o confronto não está resolvido e reforçou o foco para o jogo de volta, semana que vem, em Montevidéu.