Amazon busca reforço de Neto para transmissão do Brasileirão

A Amazon voltou a consultar o apresentador e ex-jogador Neto para reforçar a a equipe partir de 2025. O objetivo do canal de streaming é agregar um nome de peso nas transmissões do Brasileirão, novidade no catálogo para o próximo ano. Ele seria um dos apresentadores dos jogos da competição. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Esta é a terceira tentativa da Amazon de levar o ídolo da Fiel para a empresa. Anteriormente, o objetivo do canal de streaming era contar com Neto para os jogos da Copa do Brasil. Porém, a Band, onde o apresentador possui um programa diário, não liberou. Em declaração ao F5, Neto confirmou procuras anteriores, mas relatou que sua contratante atual é prioridade.