Vitor Reis projeta duelo contra o Fortaleza: ‘Adversário muito forte’

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Fortaleza, no sábado (26/10), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto pelo título nacional. Afinal, o Verdão é o vice-líder, com 60 pontos, enquanto o Leão do Pici é o terceiro, com 56. Assim, o zagueiro Vitor Reis projeta um duelo muito complicado contra os cearenses.

“O Fortaleza é um adversário muito forte. Já tivemos o jogo contra eles no primeiro turno, sabemos que é uma equipe muito boa e temos que trabalhar bastante para conquistar esses três pontos”, disse o zagueiro.