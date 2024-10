Vasco x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino volta a São Januário logo após eliminação na Copa do Brasil; saiba tudo sobre o duelo, atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão

LEIA MAIS : Cenas de terror! Torcida do Peñarol se envolve em briga com a PM no Rio

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (24) contra o Cuiabá, visando recolher os cacos para a reta final da temporada. A partida, atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão, se dá em São Januário, às 19h (de Brasília). Partiu, então, descobrir as principais informações do confronto?

Como chega o Vasco

Esta será a primeira partida do Vasco desde a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil no último sábado (19). Ainda assim, a torcida, em demonstração de apoio, esgotou rapidamente os ingressos para o jogo contra o Cuiabá.

Em décimo, com 37 pontos, o duelo é de suma importância para as pretensões cruz-maltinas na temporada. Afinal, o time atualmente se encontra mais perto do Z4 do que do G8 em termos de pontuação. Assim, esta partida atrasada pode representar a manutenção da equipe na parte de cima da tabela ou começar uma luta contra os times abaixo.

Para se manter na primeira hipótese, o time de Rafael Paiva precisa encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias na temporada. No campo, ele deve receber o reforço caseiro de Jair, recuperado de grave lesão no joelho e que deve ganhar minutos no decorrer do prélio. Souza, após cumprir suspensão contra o São Paulo, pode voltar. De resto, é possível que a escalação utilizada contra o Galo se repita.