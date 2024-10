Varela, do Flamengo, aparece em tumulto de torcedores do Peñarol em praia do Rio

Varela, jogador do Flamengo, estava na Praia do Recreio no momento em que torcedores do Peñarol, do Uruguai, causaram um verdadeiro caos. O atleta foi flagrado sendo abordado por policiais, próximo ao seu carro. Torcedores rubro-negros, nas redes sociais, ficaram revoltados com a presença do uruguaio no local.

Varela teve o carro revistado pela Polícia Militar, além do mesmo passar pela revista. Enquanto o jogador estava respondendo as perguntas dos policiais, torcedores do Flamengo o xingaram.