Valdívia tem nova denúncia de estupro no Chile

Ex-jogador Valdívia, ídolo do Palmeiras, recebeu uma segunda denúncia de estupro no Chile e está detido Centro de Detenção de Rancagua

O Ministério Público do Chile confirmou ter recebido uma segunda denúncia de estupro contra o ex-jogador Jorge Valdivia. De acordo com o jornal chileno Bio Bio, a nova acusação ocorreu na terça-feira (22), um dia após uma outra mulher acusá-lo de abuso sexual. O ídolo do Palmeiras teve a prisão preventiva decretada e está detido no Centro de Detenção de Rancagua.

Inicialmente, Valdívia havia sido denunciado por uma mulher após um encontro no último domingo em um restaurante em Providencia, na capital chilena. Ela esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Independência, também em Santiago, para denunciar um suposto estupro cometido pelo ex-jogador.