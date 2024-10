Tottenham x AZ Alkmaar: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (24), Tottenham e AZ Alkmaar se enfrentam às 16h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela terceira rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do Velho Continente.

Ao mesmo tempo, os torcedores do Tottenham têm motivos para comemorar. Isto porque o atacante Richarlison está recuperado de lesão e pode aparecer entre os titulares. Além disso, após cumprir suspensão na rodada passada, o zagueiro Dragusin volta a ficar à disposição na Liga Europa.

Contudo, o técnico Ange Postecoglou analisa a possibilidade de poupar alguns jogadores que estão mais desgastados nesta quinta-feira.

Como chega o AZ Alkmaar

Por outro lado, o AZ precisa encarar alguns problemas no elenco para o difícil duelo contra o Tottenham. Isto porque Ibrahim Sadiq é dúvida após retornar da seleção de Gana com uma lesão, enquanto a equipe tem outros jogadores lesionados. Trata-se de Bruno Martins Indi, Mexx Merdink e Wouter Goes, entregues ao departamento médico do clube.