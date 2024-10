Torcida do Peñarol se envolve em briga com PM no Rio

Torcedores do Peñarol se envolvem em briga com a Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (23), na orla do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A equipe uruguaia enfrenta o Botafogo nesta quarta pela semifinal da Libertadores.

A torcida uruguaia ‘protagonizou’ momentos de terror na beira da praia. De acordo com a PM, a confusão começou após um torcedor ser flagrado furtando um celular dentro de um quiosque. Assim, o local foi invadido pelos homens muitos escondendo o rosto, usaram paus, pedras e garrafas para arremessar nos policiais militares e outras pessoas que estavam no local. Além disso, usaram mesas e cadeiras como escudos. Eles também furtaram caixas de cerveja.

Ademais, incendiaram um ônibus de turismo, usado pelos próprios torcedores. Os Bombeiros estão no local para controlar as chamas. A torcida também ateou fogo em motos paradas no mesmo estacionamento.