Torcedor do Lanús morre antes do confronto contra o Cruzeiro

O argentino foi ex-dirigente do time grená e sofreu um mal súbito nos arredores do Mineirão

Triste acontecimento antes de Cruzeiro x Lanús, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Marcelo Radigoz, torcedor do time argentino, morreu aos 55 anos após sofrer um mal súbito antes da partida no Mineirão, que acontece nesta quarta-feira.

Marcelo já foi dirigente do clube grená e era conhecido como “Pollaco”. Segundo o ge, o torcedor estava em uma fan fest com outros argentinos quando passou mal. Ainda segundo o site, a Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos ao torcedor, realizando até mesmo manobras de reanimação, enquanto aguardavam a chegada de uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele foi levado para uma unidade de saúde no bairro Santa Terezinha, a 4,8km de distância do estádio, mas acabou não resistindo. Devido ao ocorrido, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio antes do início da partida entre Cruzeiro e Lanús.