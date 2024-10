Serginho ressalta união do grupo para Santos driblar pressão na Série B

Peixe não conta com psicólogo desde janeiro, mas meia destacou conversas diárias do elenco, para a equipe alcançar seus objetivos em 2024

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 nesta terça-feira (22/10), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e somou pontos importantes. Afinal, o Peixe poderia perder a liderança da competição e também ver a vaga no G4 ficar ameaçada. Contudo, para o meia Serginho, a equipe conseguiu lidar bem com a pressão para vencer um adversário direto e seguir na ponta da tabela.

Apesar de o Santos não contar com um departamento de psicologia desde janeiro, os jogadores se apoiam entre si para enfrentar a pressão dos jogos decisivos. Assim, o meio-campista ressaltou a união do grupo para poder alcançar os objetivos.