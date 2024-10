Revista dos pés à cabeça e reforço na segurança: torcida do Peñarol chega ao Niltão

Cerca de 15 ônibus com a torcida do Peñarol estão estacionados nas cercanias do Estádio Nilton Santos, antes da partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23/10), pela ida da semifinal desta edição da Copa Libertadores. Diante das cenas de selvageria mais cedo, promovidas pelos uruguaios, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Polícia Militar reforçou o contingente de agentes. Por ora, não há registro de incidentes.

Na revista, na entrada do Setor Sul do Colosso do Subúrbio, os seguranças exigem que os uruguaios tirem até os sapatos. Pertences, como mochilas e bolsas, têm atenção especial dos funcionários do estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na manhã desta quarta, cerca de 200 torcedores do Peñarol foram detidos após o episódio de barbárie. Houve saques, depredações e gestos racistas na Praia do Recreio. Os arruaceiros não acompanharão o duelo desta noite.