Renato ensaia modificações no time do Grêmio para confronto direto

Treinador do Imortal deve fazer pelo menos duas alterações no time titular que vai encarar o lanterna do Campeonato Brasileiro

O comandante, aliás, estuda até promover alterações no esquema tático, exatamente com o objetivo de deixar a equipe mais ofensiva. Na verdade, o treinador terá que fazer pelo menos duas mudanças entre os 11 iniciais. A primeira delas provavelmente será o retorno de Reinaldo, após cumprir suspensão. Com isso, Mayk deve voltar a ser opção no banco de reservas.

O Grêmio terá um confronto direto na luta contra o rebaixamento em seu próximo compromisso. Isso porque tem pela frente o Atlético Goianiense, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Na atividade desta quarta-feira (23), o técnico Renato Gaúcho ensaiou algumas mudanças no time titular.

Técnico do Grêmio ainda tem dúvida no meio de campo

A segunda mudança ainda não é certa, pois há uma indefinição de Renato entre Edenílson e Pepê. Os dois disputam uma vaga deixada por Dodi, que será desfalque por suspensão depois de receber o cartão amarelo. Especificamente sobre Edenílson, ele já foi titular no Gre-Nal e passaria a atuar mais recuado ou até mesmo ficar como opção no banco de reservas.

Assim, caso a opção seja do técnico seja por Pepê, Pavón e Soteldo têm a chance de estar entre os 11 iniciais. Nos registros do treino que o clube divulgou, Braithwaite, Cristaldo, Edenílson, Jemerson, Kannemann, Monsalve e Pepê foram ausências. O zagueiro argentino é baixa já há duas partidas, diante do Atlético e do Internacional, por problemas físicos. Inclusive, há a possibilidade de o defensor continuar fora também contra o Atlético Goianiense.

Importante ressaltar que o Tricolor Gaúcho ainda tem mais duas sessões de treinamentos, no CT Luiz Carvalho, antes de finalizar a sua preparação para encarar o Dragão. O embate com o Atlético Goianiense ocorre no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Arena. O Grêmio se encontra na 13ª colocação, com 35 pontos e uma vantagem de apenas três para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.